烤玉米是民眾熱愛的排隊美食之一，一名女網友表示，近日花了80元買烤玉米，直呼根本就是在吃醬料，且光是排隊買就花了很多時間，但市場的水煮玉米一支20元卻沒什麼人要吃，問「玉米烤過身價怎麼上漲那麼多？」網友整理2大原因，包括獨特醬料、烤玉米須不斷翻轉，「貴在醬料，有沒有那個醬差很多，而且烤的過程耗時也麻煩」。

原PO近日於PTT女板指出，前陣子看到烤玉米攤位大排長龍，一支售價80元，價格是她可以接受的範圍，就加入排隊人龍，但實際吃到卻她非常失望，直呼「就是在吃醬而已」，而且光是排隊就耗掉不少時間。

反觀市場賣的水煮玉米一支頂多20元，僅加少許鹽巴就非常好吃且便宜，卻沒什麼人要買，原PO好奇問，「是什麼原因讓玉米烤過後，就身價大漲？」

貼文曝光，網友指考玉米要好吃，醬料是最大關鍵，另外烤玉米最大麻煩就是得一直翻轉，確定每個面都有沾到醬料，還要注意熟度，非常耗時，「就麻煩，人工貴」、「我吃過一支120元，烤玉米真的是吃醬，但自己去烤就是麻煩」、「因為玉米要烤很久，而且還要一直翻轉，很耗時」、「因為要烤很久，每家醬料味道都不同」、「有沒有那個醬料差很多，烤玉米是貴在醬料啊」。但也有人持反意見，「雞腿烤過也沒有漲5倍，到底誰在縱容烤玉米攤？」