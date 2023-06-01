一名民進黨婦女部前員工5月31日在臉書提到，過去幫民進黨執行工作時，遭承攬廠商性騷擾，求助時任婦女部主任、現任副祕書長許嘉恬卻遭冷言冷語，最後帶著滿身傷痕離開民進黨，讓國民黨發言人楊智伃怒批，民進黨高舉性別平等、婦女權益，沒想到實際上卻是性騷擾案件的加害者。

楊智伃今（1）日在臉書表示，《人選之人 造浪者》的劇情很美好，當女員工遇到性騷擾案件時，有好的主管會協助出頭，還苦勸不要放棄申訴，可是民進黨內部上演的真實事件，卻朝著最壞的劇情演下去。

「再多的遺憾也彌補不了受害者心靈的痛苦與恐懼！」楊智伃怒批，民進黨高舉性別平等、婦女權益的旗幟，卻成為性騷擾的加害者，黨工遭性騷擾的案件竟直接被吃案，「表面上宣傳守護性平、女權，實質上為了大局與權勢，犧牲、壓迫甚至情緒勒索受害者的高位者」。

楊智伃強調，這件事情無分黨派，希望所有受到職場性騷擾，甚至是性霸凌的女性都能勇於發聲，並且能夠獲得應有的正義，「國民黨也會堅持守護性別平等及女性權益，持續深化黨內的性平教育，避免發生類似情事，防範於未然」。

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