美國國會呼籲美台洽簽租稅協定聲浪日益高漲，多名跨黨派眾議員近日提出決議案，指出美國主要貿易夥伴中，台灣是唯一沒有稅務協定，美方應設法解決雙重課稅問題。

共和黨籍眾議員史密斯（Adrian Smith）和馬爾利奧塔克斯（Nicole Malliotakis），以及民主黨籍眾議員戴貝尼（Suzan DelBene）和趙美心（Judy Chu）等4名眾議院歲計委員會成員，5月25日共同提出決議案，呼籲美台洽簽租稅協定。

決議案指出，台灣是美國第8大貿易夥伴，美國對台出口商品及服務支撐至少18萬8000個本土工作機會，台灣在美累計投資達137億美元（約新台幣4233億元）。

即便美台貿易活動頻繁，決議案表示，美國主要貿易夥伴中，台灣是唯一沒有稅務協定的。

決議案說，台灣是民主及經濟成功故事，是全球科技供應鏈關鍵一環，也是美國緊密安全夥伴；台灣的安全與繁榮，對美國自身安全與繁榮至關重要。美台若簽署租稅協定，將能降低雙重課稅、提升經濟效率及整合，進而促進雙邊貿易投資，

史密斯透過新聞稿表示，強化與台灣的戰略夥伴關係，有助增進美國企業長期經濟穩定。

史密斯說：「這項決議案呼籲（美方）拿出跨黨派解決方案，確保台灣在區域安全所扮演重要角色面臨考驗之際，雙重課稅不會阻礙雙邊投資。」

戴貝尼呼應指出，台灣是美國在印太區域重要民主盟友，也是前10大貿易夥伴。降低對台灣、美國企業雙重課稅，是促進雙邊貿易投資的重要一步，且能支撐在半導體晶片製造等關鍵產業的工作機會。

台灣多年來推動與美國簽署租稅協定，美國去年8月實施「晶片法」（CHIPS and Science Act，簡稱CHIPS Act），預期來自台灣的投資將大幅增加，凸顯此議題的急迫性。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）3月底曾在國會聽證會上表示，美國與台灣缺乏租稅協定是重大問題，將研究是否能找到方法因應。

美國國會兩黨議員也紛紛透過法案或決議案，表達對台美租稅協定的支持。

民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）3月2日協同參院外委會亞太小組共和黨首席議員羅姆尼（Mitt Romney）及4位跨黨派參議員提出決議案，呼籲美台洽簽稅務協定。他們說，台灣是美國重要經濟夥伴，台美企業卻遭雙重課稅，阻礙進一步投資機會。

民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）等參院兩黨外交領袖5月5日接續提出「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act），授權拜登政府與台灣洽簽租稅協定，以處理美台雙重課稅問題，促進雙邊貿易投資。