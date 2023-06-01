Shohei Ohtani swats his 14th home run of the season! pic.twitter.com/G1Rr0D2WHC — MLB (@MLB) May 31, 2023

MIKE TROUT 476 FOOT BOMB pic.twitter.com/a3Vtqs7Dmu — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 31, 2023

不讓近期打擊手感火熱的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）專美於前，天使日籍二刀流球星大谷翔平坐實「白襪殺手」封號，今（1日）先發上陣轟出2支全壘打，本季首次上演雙響炮戲碼，其中第2轟飛行距離高達459英呎，寫下個人本季最佳紀錄，幫助天使以12比5大勝白襪，拿下2連勝。

昨天才敲出白襪球場本季最遠轟的大谷翔平，馬上在第2打席上演煙火秀，將白襪強投藍斯林（Lance Lynn）內角速球擊成中外野方向全壘打，天使領先來到4比1，下一局又輪到大谷翔平登場，這次則與藍斯林纏鬥5顆球後，又鎖定內角速球做攻擊，這次大谷將球拉向右外野，小白球最終落在觀眾席後段位置。

根據現場轉播畫面，大谷翔平這一轟飛行距離來到478英呎，不過隨後做出修正，但459英呎的距離也是大谷本季最遠一轟，本季全壘打數來到15支，在美聯僅次於賈吉的18轟。大谷翔平本季5月的打擊率僅2成43，但是單月8轟比下了個人在2021年5月的7轟，該年正是大谷翔平創下個人最佳46轟、奪下美聯年度MVP的賽季。

「神鱒」卓奧特（Mike Trout）同樣秀出強大怪力，首局猛轟461英呎全壘打，將昨天大谷翔平的白襪球場最遠轟紀錄給刷了下去，這也是2人職業生涯第27度聯手開轟。