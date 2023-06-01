「蘇打綠aka魚丁糸」睽違6年再次重返兩廳院藝文廣場，舉辦sodagreen《Round 2》演唱會，現場湧入上萬歌迷朝聖，但事後有網友發文指出，曾演出《想見你》等知名台劇的演員大鶴（林鶴軒），不但插隊入場，還在台下與朋友喝酒吵鬧，引發外界熱議。

一名網友昨（31）日在Dcard爆料，30日參加蘇打綠演唱會時，附近坐了一群人，從開演前只要有人稍微靠近就會罵周圍歌迷要守秩序，不過該網友認為開場前坐著等候很好，但表演開始後，這群人依舊坐著吃東西、聊天玩手機，中途還大聲講電話表示有朋友要進場，接著才發現要進來的朋友竟是演員大鶴，且還帶了一堆酒。

此外，網友透露，大鶴在點歌環節時，在台下甩水壺「還好沒有站他後面，感覺超危險。旁邊的人還起鬨青峰會認出他，但結果沒有。演唱會結束前幾首歌，大鶴還拿出手機錄影，演唱會就明文規定不能了」。

對此，大鶴透過IG限時動態發出歌曲《無言歌》表達心情寫下：「真的蘇打粉是不會躲在鍵盤後面，用自己零散的錯誤資訊拼湊出一個難看的故事，以此當作子彈無差別掃射。我相信你這輩子沒有被這樣誤會過然後還無法解釋的難受，我祝福你一輩子都不要有這種經驗」。

大鶴發文回應。（圖／擷取自大鶴IG）

然而，根據《三立新聞網》報導，大鶴經紀人表示，網友所說那群坐著的歌迷並不是大鶴的朋友，大鶴一行人全程都是站著的，而影片則是散場時才拿出手機錄下全景作紀念，並未拍到演出內容，至於甩水壺的部分，經紀人提到，大鶴當天並無帶水壺，只有隨身的小包，可能是太投入造成包包晃動，最後，也對於因晚進場而受到影響的朋友道歉，之後會在特別小心。

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