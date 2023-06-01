淨零已成為全球的趨勢，台泥董事長張安平說，水泥不轉型經營就無法持續，公司早在2018年就開始減碳，已累計投資700~800元轉向高科技新能源領域，減碳是任何一個公司生存的必要條件！

張安平指出，目前還無法定位台泥是能源公司，因為台泥的水泥產量還是有7、8000萬噸，但營收目標是希望2025年水泥佔比低於50%，所以現在還是水泥公司。他指出，台泥進入能源和其他的行業其實是在幫我們本業水泥進行減碳，讓水泥本業可以繼續。尤其水泥生產過程中仍會排碳，必須用其他方法平衡。

張安平舉例說，公司投資的葡萄牙水泥廠，原本因為因歐盟課徵碳稅，原先要破產的公司，後來能存活下來，靠的就是減碳。台泥積極節能減碳，包括太陽能、地熱發電、風能等等，而儲能也正在進行中。

台泥總經理程耀輝回應股東詢問大陸水泥景氣時表示，國際煤價雖自去年的異常高價回降，但尚未回到過去的價格，台灣電價上漲，水泥需求稍微下滑，整體較去年持平。大陸水泥市場疫情過後，房地產市場復甦緩慢，再加上碳達峰和碳中和才是市場的主旋律，整體業績的回暖，反轉尚待觀察，我們仍然保守看待。