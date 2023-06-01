國立臺中教育大學校長郭伯臣表示，本次『未來教室』合作案為智慧學習開啟第一步，除擴展校內數位資源，與業界跨領域合作，期待能成功研發教學需求的數位工具，為教學現場提供更多元的選擇。

飛利浦顯示事業亞太區總經理吳仁魁指出，除臺中教育大學外，之後將陸續與北屯國小及其他教育領域相關產業合作；此次捐贈的飛利浦電子白板、互動共學板及電子書包等設備，讓新科技產品能於教育產業廣泛運用，學生們在課堂上能更即時地參與互動、討論及分享成果，也間接協助教學模式轉型。

元太IoT BU協理陳俊賢指出，未來教室合作案中，元太所提供的電子紙將運用於電子黑板上，提供學生無粉塵的學習環境，且電子紙具有不自發光的特性，沒有光源直射眼睛，是用眼友善的最佳顯示器。

嘉捷科技於本次合作案，將分為兩階段提供不同的飛利浦顯示解決方案。第一階段包括建置使用觸控型電子白板、商用顯示器、互動共學板及智慧班牌；第二階段建置電子黑板及電子書包。