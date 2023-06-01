黃仁勳一家合影。（圖／報系資料照）

輝達(Nvidia)創辦人黃仁勳抵台颳起「1兆男」旋風，日前在台大畢典致詞時勉勵學子「Run, don't Walk」，更是成為熱門話題。黃仁勳多年前曾接受訪問談及與太太Lori的交往經過，更透露曾在求婚當天經歷嚴重車禍，直呼「我們那天差點死了」。

黃仁勳曾接受中國大陸節目《波士堂》專訪時，憶及與Lori的相識過程。他提到，太太是他第一個女朋友，當時他17歲，太太19歲，兩人為同學，並被分配到一起做實驗，他笑稱當時太太也沒有選擇，只能跟他在一個小組做實驗。黃仁勳透露，當時想給太太留下好印象，得展現做功課的超強能力，因此每周末兩人都一起做功課，他也經常打電話問太太「你想要做功課嗎？」「我們應該做功課」等，經過約六個月後兩人便開始約會。

黃仁勳透露，太太當時問黃仁勳之後想做什麼，黃仁勳則回答30歲時要當上公司CEO， 而他30歲生日當天正是他創立Nvidia後，第一天上班的日子，當初的理想順利達成。

至於求婚過程則是驚險萬分。黃仁勳說他第一份工作是到超微（AMD）當工程師，他邀請太太參加公司的聖誕晚會，並向太太求婚成功，當晚開著剛買的紅色豐田汽車回俄勒岡州時，卻發生嚴重車禍，「我們那天差點死了」。黃仁勳透露，他當時擔心他的第一輛車，便問太太車子狀況，太太則稱看上去沒問題，未料他去看車子後，發現車子實際上已成爛鐵，讓他不禁向太太直呼「親愛的，這個根本就不是一輛車了」。