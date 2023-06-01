近期發生數起豪車賓利被撞的交通事故，而台大教授葉丙成也在臉書分享，最近剛考到汽車駕照的大兒子竟不認識賓利的LOGO，讓他趕緊惡補並提醒兒子，「總之有看到翅膀的，都要閃遠一點！」。

葉丙成昨晚在臉書發文分享，大兒子幾週前考到汽車駕照，很替兒子高興，不過他卻發現兒子不知道賓利的LOGO長什麼樣子，他才驚覺，「在台灣開車上路最重要的資訊，我竟然還沒跟他說！！剛剛趕緊送訊息跟他說了，希望他能牢牢記住啊！！」。

葉丙成表示，總之有看到翅膀的，不管是在車的前面或後面，都要閃遠一點！還有車子看起來越扁的，也要閃越遠越好！而他也貼出與兒子的對話截圖，其中包含勞斯萊斯、瑪莎拉蒂、藍寶堅尼、保時捷、法拉利、Lotus（蓮花）、Abarth、Alpina、Koenigsegg和賓利等標誌，提醒兒子看到這些LOGO的車子都離遠一點。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「這不用提醒啦，不知道的肯定是三寶」、「總是要自己犯過的錯才能記得深刻」、「他會不會為了要看清楚是什麼車而靠更近？」、「其實擁有一台有翅膀的車子，才是根本之道！大家自然會離遠遠的」、「還有砂石車、大卡車…越大輛的車子離他們越遠越好」。

不少網友建議「超額險一定要保」，也有網友大讚「爸爸好有心喔」，葉丙成則笑回「是因為爸爸怕被連累」。