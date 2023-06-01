受惠於交換器銷售表現提升，以及歐洲、日本、印度市場穩定成長，加上庫存水位有效控制、營業成本優化等因素，使友訊111年全球合併營收達170.78億元、年度成長10.0%；毛利率因進貨成本受匯率影響微降、落在25.3%；全年稅後淨利1.09億元；基本每股盈餘0.18元。

友訊執行長暨發言人張家瑞表示，網通市場競爭激烈，不斷壓縮各網通廠毛利。今年將持續提升核心競爭力並強化管理，藉由推出優質新產品、深耕雲平台服務、優化產品組合等策略提升毛利；此外，在提升營收同時，也會審慎管理營業費用，提升本業獲利動能，並持續關注市場變化並因應相關衝擊。未來將持續優化供應鏈、進行組織改造並嚴控庫存管理，以降低營業成本與費用；同時以垂直整合的解決方案取代單品，以提高持續性營收，穩定獲利。

友訊股東會決議通過第13屆董事(含獨立董事)選任案，任期自民國112年5月31日起至民國115年5月30日止。新選任董事為郭金河、王炯棻、吳美慧、馮忠鵬、高宏傑與吳柏宏，以及獨立董事陳進明、李勝琛、朱俊雄。