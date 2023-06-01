櫃買中心表示，大略國際控股公司於111年11月15日經董事會決議通過子公司上海雄才企業發展公司資金貸與子公司上海水蓮天企業發展有限公司人民幣200萬元，且於112年3月30日經董事會決議通過子公司上海水蓮天酒店服務公司資金貸與子公司上海水蓮天企業發展有限公司人民幣300萬元，惟大略公司延遲辦理資訊申報及發布重大訊息，櫃買中心爰對該公司處以違約金3萬元。