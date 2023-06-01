大陸近日公布一款垂直起降隱形戰機的構型專利，綜合陸媒報導，從現有披露的資料可以看到，新型戰機構想是兩個發動機串聯的雙發垂直起降的隱形戰鬥機。對此，前立委蔡正元指出，中方此次提出的「垂直起降」構想，與美國、俄羅斯、英國的現有技術相比，CP值更高，讓一眾外國科學家相當驚訝。

蔡正元昨（31）日在節目《盧秀芳辣晚報》指出，現代戰爭中跑道很容易損壞，當中方擁有「垂直起降」的技術後，新型的飛機就能夠不需要太大的跑道即能起飛。

蔡正元進一步解釋，戰機垂直起降需要使用到矢量發動機（Thrust vector control engine），因過去的一般發動機往後噴，推力只有一個方向；矢量發動機噴嘴有經過特殊設計，它可以往不同方向進行噴射，除了垂直起降外，甚至能讓戰機做出如落葉飄動的飛行軌跡。

對於垂直起降戰機，蔡正元還提到，目前世界上有三國掌握此技術，包括美國、英國、俄羅斯，但根據中國大陸公布的最新文件，中方研發的矢量發動機技術，有新型設計在裡面，CP值比上述三國更高。

除此之外，蔡正元還說到，美國的F-35戰鬥機有分三種設計，分別是F-35A是傳統跑道起飛、F-35B是垂直起降，F-35C是應用在航母，短距離起飛，未來中國也可能將垂直起飛技術應用在殲-20、殲-35上。

不過另據《網易》31日報導，大陸時事評論員張斌認為，中方發展垂直起降，應是在做一個技術研究，做一個技術的儲備，從現況來看，北京政府應要集中精力提高在用得上，馬上要用的各種裝備生產，以及裝備快速的形成戰鬥力，沒必要鋪那麼大的一個攤子。