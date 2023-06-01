一名60多歲男子胸口悶、喘已長達一年，近來症狀更嚴重，原以為是心臟問題，經過眾多檢查後，才發現是罹患慢性阻塞性肺疾病（COPD），症狀類似氣喘。醫師表示，喘、胸悶原因眾多，除了心、肺及心肺以外的眾多原因，民眾若有久喘情況，要儘速就醫檢查。此外，戒菸是避免及減緩COPD的最重要方法。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在其臉書貼文表示，上述男子求醫時表示，胸口悶、喘，長達一年，且近來越來越嚴重，因此希望做一系列心臟檢查。

洪暐傑打開男子的健保雲端資料，發現該男子已做過多像心臟檢查，例如心電圖、心臟超音波、心臟心肌灌注掃描、心導管，檢查結果均無異狀，因此他告知男子，應考慮心臟以外的問題。

他表示，後續安排男子做肺功能、貧血檢查等，發現男子肺功能有問題，即COPD，是一種常因抽菸導致的疾病，是WHO公布全球十大死因第3名，支氣管會發炎和肺出現氣泡（肺氣腫），此時因支氣管阻塞，讓空氣無法順暢進出肺部，症狀類似氣喘，並造成肺部換氣能力變差，造成4大症狀「咳嗽、有痰、胸悶、呼吸喘」。

他表示，肺功能會隨著年齡增加而減退，且一旦受損，即無法完全恢復到跟正常情況，抽菸者的衰退速度更是一般人的5倍，使其更容易喘、悶。

至於如何治療COPD，他表示，只能用戒菸、打疫苗、運動、藥物來減緩惡化和控制病情穩定。其中，戒菸雖無法讓換氣量恢復到正常狀態，但能減緩氣流量的下滑速度。而疫苗（例如流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗）可減少細菌病毒感染也可肺功能惡化。

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