台灣有害外來種綠鬣蜥，小時候翠綠討喜，長大後可達1、2公尺，並不是人人都能接受，台南市農業局最近接獲一位農民請求派員抓綠鬣蜥，但其實該農民早在2年就通報過，卻因認為牠模樣可愛，打消捕捉念頭，直到最近果園成了「侏儸紀公園」，懊悔不已。

綠鬣蜥繁殖能力驚人，台南市政府去年移除綠鬣蜥共6061隻，為過去7年捕捉數量的3倍；而今年統計至5月中旬已捕捉綠鬣蜥3217隻，遠較去年為多。

仁德區一位陳姓農民，前年在果園發現數隻體型嬌小的綠鬣蜥寶寶，農業局據報到場，沒想到農民卻因綠鬣蜥模樣可愛，勸離了捕捉人員，直到最近果園的芒果、蓮霧等作物被吃掉，只好趕緊通報農業局來幫忙。

農業局森保科長朱健明說，綠鬣蜥已經不太可能清零，現在的目標就是大幅降低族群數量，農業局主動出擊，透過各種防治方式來減緩擴散，且針對綠鬣蜥出沒熱區，跟當地農民密切聯繫，請他們協助記錄其出現的時間、地點，有效地防治移除。