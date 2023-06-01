柏文2022年合併營收36.06億元、年增38.39％，創歷史次高。營業利益1.43億元，較前年虧損1.93億元顯著轉盈。雖然業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利0.71億元，較前年虧損1.42億元谷底顯著回升，每股盈餘（EPS）0.95元。

柏文表示，因去年上半年確診人數增加及實施健身房三劑令影響，使全年營收及獲利表現未臻理想。不過，相較前年三級警戒暫停營業2個月衝擊，配合順利開出8處「健身工廠」新據點，去年營運仍顯著轉虧為盈，截至年底會員數約22.3萬人、年增4.21％。

柏文規畫2023年至少新展8處「健身工廠」據點，上半年已開出高雄市小港廠、新北市七張廠、台北市中山北廠、基隆市基隆廠4家。展望下半年，高雄市光華廠已開始預售，預計7月開幕，宜蘭縣羅東廠預計8月預售、9月開幕，第四季尚有台中市2處新據點將開幕。

柏文今年除持續加強健身工廠「新店動能」及「同店成長」雙成長引擎外，也積極投入商品開發及團購，自實體健身房邁進線上電子商城（EC），掌握虛實整合行銷模式，將陸續推出自有品牌與聯名商品等滿足健身需求的產品，「數位行銷」可望成為提升營收另一項利器。

柏文指出，綜觀疫後台灣健身市場發展趨勢，已逐步印證「市場不會飽和，只會重新組合」。對此，今年除了確實完成展店計畫外，將針對目標客群強化行銷溝通、提升品牌形象，持續提升會員續約率及購課滲透率，透過不斷精進強化各項競爭力，力拚全年獲利逐季回升。