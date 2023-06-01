國創半導體為國巨與鴻海於2021年合資成立的IC設計公司，主要是設計、開發、生產用於車用、資通訊、工控應用的電源管理及功率元件/模組相關產品，在兩大股東的策略支持與資源挹注下，國創半導體的團隊建置與產品開發迅速開展，國創半導體在成立第2年，自有設計的電源IC與MOSFET即量產出貨予PC系統大廠及工控/消費電子客戶，1200V/800A SiC碳化矽功率模組於去年第4季在鴻海科技日亮相，IC產品/參考設計、SiC等已密集進入車廠/供應鏈客戶設計導入design-in階段，尤其在Powertrain、車身控制、車用充電、輔助駕駛等車用次系統所需的IC與參考設計方案均取得明顯進展。

國創半導體亦去年5月參與MOSFET大廠富鼎先進(8261)私募，成為其最大法人股東。

鴻海旗下新設立的IC設計子公司此次承接國創半導體的IC、SiC元件/模組產品線與團隊，將配合鴻海電動車於今年底開始乘用車交車的時程，與鴻海集團內車用相關事業群更緊密整合，更聚焦在開發新的電子電機架構(EEA)軟硬整合的車用次系統IC與解決方案，同步也串聯各車用次系統的上下游廠商共同開發次世代、新架構的具競爭力的車用方案，供應予全球車廠及車廠供應鏈廠商。

國巨集團與鴻海科技集團同時調整國創半導體股權結構，國巨集團將持有國創半導體55%股權，鴻海持有45%，並由國巨集團董事長陳泰銘擔任國創半導體董事長。

陳泰銘表示「藉由此次策略新布局，國巨與鴻海在半導體的合作策略更加明確，彼此把最有利的資源導向至效益最大化的領域，而透過專注於MOSFET產品開發，將會是國巨從被動元件市場跨入半導體主動元件市場的重要里程碑。

國創半導體在此次讓予IC、SiC元件/模組產品事業後，藉由國巨集團董事長陳泰銘同時出任國創半導體與富鼎董事長，將更強化雙方的策略合作與MOSFET產品整合，並從現有客群集中在亞太區域的消費電子/工控市場，透過國巨集團高度市場滲透的全球通路，供貨給歐美日等高端及利基型客群，為國巨開創全新的成長動能。