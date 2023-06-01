中國大陸駐英國大使館6月1日消息，大陸駐英國使館發言人就英情報部門負責人涉中言論發布「答記者問」稱，有記者提問：日前，英國國防部情報部門負責人聲稱，中國將在許多領域與英國展開更直接競爭，預計到2030年中國將對英國海外利益和經濟安全構成最大挑戰。對此，使館發言人回應，攻擊中國解決不了英國自己的問題。英方情報官員相關言論純屬無中生有、惡意汙蔑，這些謠言在國際上根本沒有市場，連英國民眾也不會相信。

使館發言人表示，英國民眾知道英國現在和將來的挑戰來自何方。聽到許多英國民眾不斷在問英國政客：他們到底做了什麼來降低居高不下的通膨和生活成本、提高英國生產率、促進未來30年英國經濟的發展？他們為什麼總要阻撓中國價廉物美的商品和帶來稅收及就業的中國投資進入英國？他們將來是否還會重犯出兵伊拉克和阿富汗這樣的錯誤？

發言人稱，事實是，中國的發展只會給世界各國帶來更多機遇，不會對任何國家構成威脅或挑戰。攻擊中國解決不了英國自己的問題。中方奉勸英方多花些時間弄清楚英國面臨的真正挑戰，多想想如何應對那些挑戰。敦促英方停止散布反中言論，停止煽動對立對抗，避免將中英關係帶入歧途。