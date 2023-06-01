以今年第一季來看，已有超過五成Gogoro Network新用戶訂閱「自由省」電池資費方案，依據實際電池使用量計費，怎麼騎、怎麼省，都由自己掌握。自6月1日起，Gogoro Network將在現行自由省319元方案的基礎上，新增「自由省519元」及「自由省819元」方案(適用於二顆電池)，為車主提供更彈性靈活的選項。

新購車專屬資費優惠同步開跑，6月1日至12月31日，凡入手Gogoro或PBGN(Powered by Gogoro Network)全新智慧電動機車任一車款、並選擇二顆電池(含以上)的「高用量自由省969元」方案或「高用量自由省1269元」方案者，除每月獲贈原資費方案的3000元電池使用費折抵金外，再額外享1000元電池使用費折抵金，相當於每月免費多騎近530公里。