全家便利商店在今年4月世界地球日期間，攜手合作夥伴環海淨塑，邀集6大產業、8大品牌，組成「循環杯大聯盟」，打造跨產業、跨通路的循環杯免費借用據點，根據內部統計，循環杯大聯盟成立後，大幅提升使用人數，單日平均借杯數成長達6倍，且逐週持續成長、趨勢向上；食品少添加也是永續飲食的趨勢，「全家」身為零售通路中最早開始倡議Clean Label食品少添加認證的業者，專案推動今年已邁入第5年，架上近8成的鮮食商品、逾9成國產自有品牌商品（Fami Collection）皆取得食品潔淨標章認證。

「全家」生鮮現做調理部部長林鴻成表示，今年是「循環杯元年」，從「全家」目前提供借用服務的440家店觀察，發現辦公商圈、文教區與住宅區，固定頻率借用循環杯的消費者穩定增加，顯見循環杯已成民眾響應環保、自主降低一次性廢棄物產生的新選擇。「全家」循環杯以5大流程、25道步驟，專業產線清潔殺菌，更取得環保署「循環杯良好服務指引認證」，為提供更方便的借還據點，預計年底前從440店拓展至千店，約占總店數25%，亦即每4間「全家」就1間提供免費的循環杯借還服務，領先法規規範，打造便利的永續循環生活圈！