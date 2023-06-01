創設於1925年的日本肥後銀行，為九州金融集團旗下全資子公司，在日本境內合計設有118家分行。據2022年7月發行的「The Banker」雜誌世界銀行排名，九州金融集團總資產為13兆日圓（約新台幣3兆元），全球排名為第296名，日本地區則為第18名。

金管會指出，肥後銀行申請在台設立代表人辦事處，未來主要從事商情蒐集及業務聯絡等非商業性活動，歡迎符合申設資格的外國銀行參與我國金融市場，並樂見其帶動雙邊金融與經貿交流的蓬勃發展。

金管會表示，台日經貿投資及金融往來密切，在加計肥後銀行後，已有7間日商銀行來台設立據點，包括瑞穗、三井住友及三菱東京3家銀行各設1家分行，以及福岡、秋田、鹿兒島、肥後4家地區性銀行各設1家辦事處。

而國銀目前在日本共設有1家子行及9家分行。據金管會統計，截至2023年3月底，共有彰銀、一銀、台銀、兆豐、台企銀、玉山、台新、中信等8家國銀設有東京分行，兆豐亦設有大阪分行，中信另有子行東京之星銀行、下設36處分行。