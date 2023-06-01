行政院經濟貿易辦公室1日指出，台美雙方預定於台北時間6月1日晚間10時（華府時間6月1日上午10點)，在美國華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。
台美21世紀貿易倡議去年6月啟動，歷經兩輪談判，先是去年11月我方前往紐約實體會晤，今年1月美方也由助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）帶隊來台，整體倡議含括12項議題。
其中，雙方針對「關務管理及貿易便捷化」、「良好法制作業」、「服務業國內規章」、「反貪腐」及「中小企業」等5項議題完成談判，日前已完成中、英文法律約本。
行政院今晨對外宣布，台美雙方預定於台北時間6月1日晚間10時，於美國華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。
對於此項協定簽署，經貿辦日前指出，這是台美間自1979年、近44年以來所簽署結構最為完整的貿易協定；美國貿易代表署（USTR），首批協定完後，未來將展開較複雜貿易領域的談判。
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