採收的澎湖荸薺。（許逸民攝）

消失已30年的澎湖野生荸薺，近年在澎湖尖山電廠廠長歐致誠的帶領下，利用廠區一角落當濕地，進行野生荸薺復育工作。日前尖山電廠舉辦「澎湖好風光-荸薺復育採收及音樂會活動」，開放200名親子重溫早期採荸薺的農事田園課，並品嚐消失多年的特有美味，同時致贈湖西鄉公所及南寮社區荸薺種苗，希望能全面復育澎湖荸薺。

荸薺生長於沼澤與池沼區，其中湖西一帶水源較為充沛，是荸薺生長的極佳環境。然而澎湖荸薺和臺灣本島品種不同，本島的球莖約像龍眼大，澎湖的比較迷你，只有粉圓一般大小，口感也不同。

即將榮退，結束40年台電人生涯的歐致誠說，荸薺是湖西鄉在地野生種的特有作物，早年在湖西境內的埤塘與荸薺窟等濕地都可見，可惜70年代初期，因引進繁殖力超強的福壽螺，導致外來危害佔領池沼，野生的荸薺生長環境受到危害而消失近30年。因此在2015年時向長期復育的郭春風引進澎湖在地種，在尖山發電廠內溼地展開澎湖野生荸薺復育工作。

湖西鄉長陳振中便回憶說，荸薺是40年代民眾的最佳回憶，當時小販會踩著老式腳踏車來穿梭村里叫賣，1小杯在5角1元間，口味香甜，咬在嘴裡更是甘脆飄香，也因味道深得民眾喜愛，自然而然形成一種特殊的產業。可惜在引進福壽螺後，濕地遭佔領危及成長而消聲匿跡，目前僅剩林投與潭邊等少數民眾種植。

陳振中指出，他在16年前就任鄉長時，曾率先進行復育工作，但當時算是失敗的，現在又回任鄉長，見台電復育有成，決定再一次選定南寮埤塘等地來進行荸薺的復育，期能再見荸薺的風貌。

台電公司表示，台電自107年啟動環境月，每年6月配合環境月各廠區都會舉辦活動，今年選定離島的澎湖來舉辦，澎湖尖山電廠推出採荸薺活動，真正結合了生態與能源「共好、共生、共融」的成果。