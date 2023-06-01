1輛特斯拉行經國道1號南向274.4公里，嘉義鹿草路段時，突衝破護欄，高速撞擊橋下邊坡，車頭撞爛。（第四公路警察大隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局獲報後，派遣水上91、鹿草91車前往，兩人傷者自行走上救護車。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今凌晨1點多，1輛特斯拉行經國道1號南向274.4公里，嘉義鹿草路段時，突衝破護欄，高速撞擊橋下邊坡，車頭撞爛，駕駛及乘客受輕傷送醫，國道警察初步調查，林姓駕駛疑似因精神不濟，加上開自動駕駛，一時不小心才會分神自撞。

國道警方表示，今1日凌晨1點18分在國道1號南向274.4公里處，25歲林姓男子開著白色特斯拉行駛在外線車道，卻不慎撞出護欄，直接撞擊邊坡，林男和57歲乘客意識皆清楚，臉部、雙手腳挫傷。

嘉義縣消防局獲報後，派遣水上91、鹿草91車前往，兩人傷者自行走上救護車，送柳營奇美醫院診治，現場約2點41分排除，全線恢復通車，全案由國道警察新營分隊處理，警方表示，駕駛有開輔助駕駛系統，疑遇到突發狀況才會操作不當，衝出外側護欄。

國道警方呼籲國，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟「輔助駕駛系統」時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度仰賴「輔助駕駛系統」，以免應變不及，造成人員傷亡，違者將會吊扣或吊銷駕照。