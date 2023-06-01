6月新制今上路，有多項政策都與荷包有關，除了夏月電價調漲創史上新高，駕訓班費用也調漲，桃園高鐵站1號門、8號門6月15日起增設科技執法設備,臨停超過3分鐘，最高恐被罰1200元。

不過，6月新制也有利多，年輕人有錢領，今起16至22歲的年輕人可領500元青春動滋券；6月6日起18到21歲青年可領1200元文化成年禮金，總計有90萬人受惠。而中產以下房貸補貼3萬元也開放申請，初估55萬人適用。另舊車換新補助再加碼，老舊汽車換電動車每輛補助1萬6000元；車籍在竹竹苗地區的人，最高可領1萬9100元。《中時新聞網》整理9項6月新制，供民眾參考。

【全台適用的新制】

一、夏月電價啟動

今年夏月電價創史上新高，台電今（1日）起實施夏月電價，首次每度電「7」字頭費率。除第一段120度以下不變，第二段到第六段皆比非夏月調漲13％至28％不等。根據台電統計，2022年夏季6至9月因氣溫上升，每月平均用電428度，度數較非夏月高出4成以上，因而每月電費平均增加約479元。

例如住宅第五段電價701度以上，今年夏月調到每度5.83元，第六段1001度以上飆到7.69元；營業用小商家，像早餐店、雜貨店等，今年1500度以上每度調到6.62元，3000度以上6.75元。

二、中產以下房貸補貼3萬6/1開始申請

中產以下自用住宅貸款戶支持專案預計在今（1日）起至12月29日在內政部營建署網站開放申請，預估有55萬戶受惠，最快7月初第一波審核通過者能領3萬房貸支持金。

三、500元青春動滋券6/1開放領取

教育部體育署每年針對16至22歲國民發放每人500元青春動滋券，今（1日）上午10點起至12月31日，至動滋券官網領取，採電子錢包，可用於運動產業消費抵用。

四、文化成年禮金6/6開放領取

18到21歲青年可領文化成年禮金1200點，價值1200元，6月6日起在「文化幣」App註冊登記領取，預計90萬人可領。6月6日起至明年6月30日可至全國藝文消費點使用。

五、全台加碼舊車換新補助

環保署推老舊車輛換新2.0政策，將依據減少空污、減碳及換新車種的不同，給民眾不同金額的補助金，原本補助老舊汽車換電動車每輛1萬5000元，今起再加碼至1萬6000元，且車籍在竹竹苗地區的人，最高可領1萬9100元。

六、駕訓班費用調漲

交通部公路總局核定，今天起各駕訓班的小型車班、大客貨車班、聯結車班、小型車逕升大客車班、小型車附掛拖車班，收費標準下限從8千元調整為1萬元，收費上限從1萬3000元漲為1萬3500元，小型車逕升大客車班維持1萬4500元上限。

【地方適用的新制】

七、基北北桃1200元月票提早發行

基北北桃1200元公共運輸定期月票6月15日發行，7月1日正式啟用，6月15日起可持悠遊卡、悠遊聯名卡至人工售票櫃台（基北北桃境內台鐵車站、台北捷運、桃園捷運各站服務窗口設定）或自動加值機（國光客運場站基隆站、台北轉運站、南港轉運站、板橋站、桃園機場站、中壢站）設定購買通勤月票。

八、桃園高鐵站6/15起科技執法

桃園高鐵站1號門、8號門6月15日起增設科技執法設備，臨停超過3分鐘將自動拍照取締，可依法處300元以上、1200元以下罰款。

九、新竹市YouBike升級2.0版本

新竹市YouBike系統原以1.0為主、新竹縣使用YouBike2.0系統，為方便民眾跨縣市租借，今天開始新竹市YouBike全面升級成2.0，使用者權益不受影響，既有會員也不需要重新註冊，收取的費率也與1.0相同。