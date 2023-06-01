長榮航空史上獲利新高是落在2010年時候，當時全年稅後淨利120.17億元，今年第1季稅後淨利44.98億元，第2季營運優於第1季，第3季又是傳統旺季，油價若能幫忙，今年創高機會相當大。

長榮航客運收入自2022年下半年逐月跳躍成長，至11月逆轉超越貨收，2023年客漲貨消態勢延續，至4月客貨營收比回復疫前常態。今年第1季航班恢復2019年同期65％，客收超前7％，隨航班增加，4月超越26％，第2季客收預期高於第1季，第3季旺季維持高檔。

總計今年前4月客收383億元，年增1668.9％，與2019年同期相較成長11.9％；載客人數315萬人，年增2977％，較2019年同期減少26.3％；運能178億公里，年增593.3％，較2019年同期減少8.7％；承載率82.6％，年增65PP，較2019年同期減少1PP；單位收益2.6元，年減45.5％，與2019年同期相較成長23.6％。

孫嘉明指出，預期暑假整體市場需求旺盛，在轉機歐、美旅客量穩定成長，加上暑期旺季效應及國人解封出遊期待加持之下，更可進一步帶動全航線訂位量。觀察7月目前平均訂位率，全航線皆穩定成長，尤以歐、美長程線訂位量最為暢旺，目前訂位率已達7成，預期載客率可達9成以上之水準，此外東北亞、東南亞也相當不錯，回升落後的是大陸地區，要看兩岸觀光旅遊的開放腳步。

因全球客運需求持續復甦，惟運能仍未恢復至疫前水平，需求遠大於供給之下，造成國際航空市場票價持續走揚，亞太地區尤為顯著。另外，受通貨膨脹、政經環境及地緣戰爭等不利因素，導致人力成本高漲、機場資源短缺及燃油供應不足等現象，均導致營運成本大幅增加，亦會反映於機票價格，至於漲幅仍依各市場供需狀況而定。

此外，孫嘉明表示，航空公司挑航點簡單、開航線不難，困難在於航網，重點在於時間帶，全球航空業是有規則，對新成立的航空公司而言，建立航網有很長一段時間要走，但相對卻是長榮航空的優勢，即使有新的競爭對手加入客運並沒有影響，客收依舊持續往上。

長榮航空也在ESG及淨零碳排上持續努力，在今年交付一架全新波音787-10新機上，添加永續航空燃油，象徵持續邁向2050淨零碳排目標前進。孫嘉明表示，長榮航空持續關注永續航空燃油以及再生能源的發展趨勢，規畫短、中、長期使用目標，到2025年將使用2％永續燃油、10％再生能源，2035年永續燃油提高到10％、再生能源使用率將達50％。