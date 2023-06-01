碩天科技本次轉換公司債每張發行面額10萬元整，共計發行12,000張，依法保留承銷總數15%共1,800張由承銷團自行認購，其餘10,200張採競價拍賣方式辦理公開銷售。此次碩天二(36172)轉換溢價率為102.46%，轉換價格訂為200元，發行期間為五年，其賣回權於發行滿三年、滿四年及到期時之年收益率均為0.5%(實質收益率分別為101.5075%、102.0151%及102.5251%)。

碩天為世界級電源管理解決方案廠商，於民國86年成立時即專注於不斷電系統自有品牌CyberPower的經營，產品從設計、開發、製造乃至於後段行銷、配送、客服以及維修，全由公司一手建置，公司經過二十多年的努力，CyberPower品牌之銷售版圖已遍及全球逾一百個國家，並且深耕北美市場多年，暢銷所有大型連鎖通路如 Best Buy、Walmart、Costco及電商龍頭Amazon，因此該公司為北美市場第二大UPS品牌。

碩天科技自98年12月上市，掛牌至今已連續14年發放股利。另公司近年來切入資料中心電源管理系統，且透過北美系統客戶打入資料中心應用，該類產品比重逐年提高，隨著海運價格逐步回穩，公司擴大菲律賓廠產能，以降低中國產品輸美的關稅干擾，使碩天科技111年營收達112.18億元，年成長達26.61%，每股純益（EPS）為14.09元；112年第一季營收達25.59億元，YoY成長達12.27%，每股純益（EPS）為2.56元。