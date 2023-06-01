Newegg作為全球第二大3C/IT科技產品電商平台，擁有龐大的消費群眾與市場占有率以及專業的全球資源網絡。在北美市場，擁有四千萬以上忠實註冊用戶、一千四百萬e-mail訂閱者。

由經濟部國際貿易局委託外貿協會營運的台灣經貿網，根據這次的合作內容將加大力度協助台灣中小企業在Newegg平台上架產品，進一步擴大其市場覆蓋範圍。這包括提供產品上架指導、行銷策略支援、物流協調等全方位的服務。旨在協助台灣中小企業克服跨境電商的障礙，並將台灣優質科技產品推廣至全球消費者。

除了擴大招募更多台灣中小企業上架外，Newegg今年還計畫新增更多產品線，諸如Smart home、Digital life style等，期待發掘更多台灣利基產品。這將為台灣企業提供更多的合作機會和多元化的銷售渠道。外貿協會將與Newegg共同合作，促進新產品線的上架和銷售，進一步推動台灣產業的創新和發展。

外貿協會董事長黃志芳表示，這次與Newegg的合作是貿協繼續推動台灣產業國際化戰略的重要一步。相信透過與Newegg的合作，能為台灣中小企業打開更多國際市場的門。

這次MOU的簽署象徵著貿協與Newegg攜手合作的新里程碑，不但幫助更多台灣企業闢建電商通路，也意味台美雙方經貿合作更緊密。