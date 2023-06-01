大陸《第一財經1日報導，大陸去年有4個縣域居民人均收入已超7萬（人民幣，下同）大關。從城鎮居民收入來看，有7個縣域的城鎮居民人均收入超過了8萬元，比肩一線城市，其中義烏、玉環城鎮居民人均收入更是超過了北上廣深。

數據顯示，2022年大陸全體居民人均收入最高的10個縣域，全部集中在浙江和江蘇，且浙江和江蘇各5個。浙江5個縣域分別是義烏、玉環、諸暨、里安和樂清，其中，3個來自浙東南的溫台地區，一個來自浙江中部的金華地區，一個來自紹興市。江蘇的5個縣域分別是昆山、江陰、張家港、常熟，太倉，全部來自蘇南的蘇州和無錫。

經濟發達的縣域，城鎮化水準較高，縣城（縣級市、市區）的規模也比較大，城鎮的就業機會多。哪些縣域城鎮居民收入高？

數據顯示，2022年，中國大陸有7個縣域的城鎮居民人均收入超過了8萬元大關，分別是義烏、玉環、江陰、張家港、諸暨、昆山和常熟。其中，義烏和玉環兩地的城鎮居民人均收入都超過了8.5萬元，超過了北上廣深四大一線城市。

數據顯示，2022年義烏城鎮常住居民人均可支配收入為8萬6975元，位居第一。人口方面，2022年底義烏全市常住人口188.8萬人，比上年底增加0.3萬人，城鎮化達到80.7％。第七次大陸全國人口普查數據顯示，2020年義烏的城區人口達到118.4萬人，居縣級市第二位。義烏的城區人口比所在地級市金華還多38.5萬，在大陸也僅此一例。

義烏是全球最大的小商品集散中心，近年來電商發展十分突出，集聚了大量的從業人員。數據顯示，2022年全年義烏實現電子商務交易額3907.28億元，同比增長5.2％，其中電子商務內貿交易額2823.78億元，同比增長4.5％；跨境電子商務交易額1083.5億元，同比增長6.9％。

《第一財經》報導，杭州規畫委員會專家委員會副主任委員湯海孺分析，義烏是小商品之都，個體戶、企業比較多，近年來積極向電商轉型，快遞數量、電商直播都很突出，整體的收入水準較高。

義烏之後，玉環城鎮居民人均可支配收入也達到了8萬5051元，位居第二。玉環位於浙江東南部的溫台地區，經商人群多，水暖管件、汽摩配件、五金機械等主導產業、特色產業發展十分突出。

蘇南的江陰去年城鎮居民人均可支配收入達到了8萬1418元，位居第三。數據顯示，截至2022年底，江陰紡織、冶金、化工三大主導產業產值占規上工業比重為47％，比3年前下降了10個百分點；高端裝備、新能源、積體電路、生物醫藥四大戰略性新興產業產值占比則由29％升至37％。

同處蘇南的張家港、昆山、常熟和浙江紹興下轄的諸暨城鎮居民人均可支配收入也都超過了8萬元，超過了廣深兩個一線城市。這其中，昆山市素有「中國最強縣」之稱。昆山2022年全年完成地區生產總值5006.7億元，按不變價格計算同比增長1.8％，成為大陸首個GDP突破5000億元的縣級市。

《第一財經》報導，中小城市研究院院長牛鳳瑞分析，昆山離上海很近，接受上海的輻射和功能外溢多。近年來昆山的轉型升級在縣域中是十分凸出的，高新產業發展非常不錯。

數據顯示，2022年底昆山有效高新技術企業2744家。全年新增省級獨角獸企業1家、潛在獨角獸企業18家、蘇州瞪羚企業133家。高新技術企業數量在縣域中領跑。到2022年年底，昆山擁有1個千億級IT（通信設備、電腦及其他電子設備）產業集群和12個百億級產業集群。擁有大型工業企業113家、中型工業企業303家，產值超億元企業1083家，其中十億元以上企業138家、百億元以上企業13家。