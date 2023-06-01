小編今（1）日精選5件不可不知的國內外財經大事。經濟觀察網31日引述輝達在中國區的一位代理商表示，未來一周，黃仁勳將要造訪中國，並和一些廠商展開交流。報導指出，NVIDIA中國區對此並未有回應。黃仁勳在日前輝達財報公布前曾受訪表示，美國在對中國執行禁令時必須深思熟慮，否則美國科技業將承受龐大損失。

【1】黃仁勳 傳近期將訪中

多位美國知名企業高管近日密集訪問中國，在台灣掀起旋風的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也傳出訪中消息，陸媒披露黃仁勳將在未來一周從台灣啟程，前往他極為關注的中國市場，並與當地廠商交流。

【2】專家群起示警 AI恐滅絕人類

人工智慧（AI）爆紅引發新的隱憂，包括OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）、數位發展部長唐鳳在內等逾350位產業專家、科技領袖30日連署發表公開信，強調AI可能導致人類滅絕，降低與該科技相關的風險是全球當務之急。

【3】亞幣走貶 日銀暗示出手

亞洲主要貨幣集體走貶趨勢明顯，日本首先跳出來大踩剎車。針對日圓近日急速貶值，日本政府30日召開緊急會議商議對策，財務省外匯官員會後表示，將密切關注日圓走勢，且不排除任何選項，暗示必要時可能出手干預匯市。

【4】美債上限協議案 闖過第一關

儘管共和黨強硬派揚言杯葛，美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫達成的折衷性債限協議，30日仍獲眾院程序委員會批准過第一關，為債限協議完成立法掃除重要障礙，眾院訂美東時間31日晚間進行全院表決。

【5】泰山經營權變天！市場派龍邦入主 詹家70年歷史終結

備受矚目的泰山經營權之爭終於塵埃落定！31日市場派大股東龍邦循「大同條款」召開股東臨時會，全面改選董事，儘管會議一開始有部分股東以程序發言干擾議程，最後仍順利選出6董3獨董，龍邦挾股權過半優勢一舉拿下4董1獨董，董事劉偉龍更以6.55億權數最高票當選董事，如無意外可望接任泰山董事長；相對地以詹景超為首的公司派僅拿下2董1獨董，改選結果龍邦成功入主泰山，70年年老店一夕變天。