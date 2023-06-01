許多民眾會自備環保杯買飲料，除了環保還能享5元折扣，不過一位店家表示，近日遇到客人拿著裝有白色液體的環保杯，要求他直接把紅茶倒入，店員好奇問「各家手搖飲店會接受這種要求嗎？」網友看了直搖頭，「當然不行啊，到時候出事誰負責？」

一名在飲料店工作的女網友於Dcard發文指出，現在越來越多人自備環保杯買飲料，時常有客人要求他們幫忙清洗杯子，「這個勉強可以接受」，不過日前出現一位客人拿著裝有白色液體的環保杯，稱裡面是牛奶，要求店員直接將做好的紅茶加進去，原PO好奇詢問「各家手搖飲店會接受這種要求嗎？」

網友一面倒認為不行，「到時候出事誰負責？我以為這種是絕對不能退讓的底線耶，超級危險」、「完全不接受，誰知道裡面裝什麼，到時候有問題會怪到店家頭上，本來就該拿乾淨的杯子來裝，客人要加什麼叫他自己回去加」、「我覺得他要加牛奶就自己帶飲料回家再倒，先倒好再拿給店家做飲料有點奇怪」、「以後飲料店自備切結書」。

也有店員抱怨環保杯亂象，「裡面有水、有牛奶、要求幫忙洗，還有洗完要用熱水燙過」、「我真的無法接受客人要我們幫忙洗杯子，這種我都在心裡狂罵，然後委婉地說抱歉無法。」