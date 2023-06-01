先前提出高薪報價卻遭蒙提威廉斯（Monty Williams）拒絕，活塞還沒有放棄任何可能，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，活塞正準備再次力邀蒙提威廉斯前來執教，更提出一份高達1000萬美元年薪報價，這份合約會使他成為聯盟最高薪的總教練。

凱西（Dwane Casey）被拉拔進入球隊管理層後，活塞總教練職位出現空缺，《The Athletic》表示，活塞將雷達目標鎖定在蒙提威廉斯、公鹿助教查爾斯李（Charles Lee）、前康乃迪克州大教頭歐里（Kevin Ollie）和賈隆柯林斯（Jarron Collins），不過球隊的屬意人選仍是蒙提威廉斯。

自從季後賽開打以來，包含蒙提威廉斯、巴登荷瑟（Mike Budenholzer）、瑞弗斯（Doc Rivers）和納斯（Nick Nurse）都遭原母隊開除，其中納斯已經和七六人達成協議，蒙提威廉斯則是同時受到活塞和公鹿的青睞，據聯盟消息人士指稱，如果蒙提威廉斯仍拒絕接受合約，查爾斯李將會是活塞的頭號選擇。

蒙提威廉斯本賽季榮獲年度最佳教練，儘管最後遭太陽炒魷魚，不過未來仍有3年2100萬美元的薪水可領，也傳出蒙提威廉斯有意休息一年後再重返聯盟。近年在尋求總教練時，活塞經常製造話題，2014年重出江湖的史坦范岡迪（Stan Van Gundy）原本有意前往勇士執教，但活塞提出了總教練兼任籃球營運總裁的誘人條件，半路攔截了這位「緊張大師」，2018年又成功網羅該年度獲得最佳教練的凱西。