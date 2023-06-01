資深音樂人李坤城和林靖恩相差40歲的「爺孫戀」，10年前曾轟動一時，不過李坤城上個月大腸癌逝世後，兒子李卓軒便接連爆料林靖恩爭奪家產等行徑，不過昨(31日)深夜卻一改砲火猛烈的攻擊，語重心長表示李家窮了三代，就連高齡80多歲的祖父都得當管理員貼補家用。

李卓軒在父親李坤城大腸癌逝世後，接連爆料林靖恩爭奪家產等行徑，除了揭露她主導結婚是另有目的，還抖出她不出席海葬的原因，關鍵在於「只要出錢就躲起來了」，揚言有意拿回財產全數做公益，不過經過數日隔空開嗆後，他突然改口想要休戰，接著強調：「看她表現，目前不想節外生枝了」。

李卓軒感嘆80多歲祖父得當管理員貼補家用。(圖／李卓軒臉書)

李卓軒昨(31日)曬出與年邁祖父的合照，語重心長表示李家已經窮了三代，如今連高齡80多歲的祖父，都得當管理員貼補家用，更無奈表示：「每次只要有厝最後都會去讓惡人巧取」，簡短一句話似乎在暗指繼母林靖恩，接著允諾祖父會繼續打拚，到時將房子一棟一棟買進來，最後向祖父喊話：「你是我公司永遠的董事長，你著愛笑咧等，總有一天」，看得出來祖孫情誼相當濃厚。

據《TVBS新聞網》報導，李坤城兒子先前將父親臉書的大頭貼從骷髏頭換成猴子，他解釋因為跟爸爸生肖都屬猴才換了這張，另外也刪除預告周末要大爆料的貼文，接著強調最近買到想要的房子，希望可以一圓爸爸遺願好好照顧姑姑。