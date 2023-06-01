43歲張柏芝2011年閃電宣布和謝霆鋒結束五年婚姻，兩人育有兩個兒子交由女方扶養，2018年她閃電宣布再生一子，但沒透露兒子的爸爸是誰，兩人離婚主因一直是謎，最近她上戀愛實境節目節目，以過來人嘉賓身分直指若男生勝負慾太強「非常扣分」，又表示如果一個男人非常計較輸贏，跟著對方過一輩子不會幸福，令人好奇是否暗指上段婚姻。

外型亮麗的張柏芝過去可說是男神收割機，曾和陳小春、朱永棠等人傳交往，但她唯一公開承認的只有陳曉東，兩人戀情因一起去醫院探病陳奕迅而曝光，一年後兩人閃電分手，陳曉東在《康熙來了》坦言兩人秘密交往兩年，張柏芝則回顧當時戀情說：「太多人有太多意見...因為這樣的壓力，讓我失去一個很好的男人」。

張柏芝後來與剛和王菲分手的謝霆鋒傳出秘戀，2006年兩人先斬後奏，謝霆鋒承認雙方已經在菲律賓結婚，沒通知雙方家長，未料2008年爆出陳冠希不雅照事件，重創兩人婚姻，事後還傳出張柏芝不在意，在飛機上遇到陳冠希大方合影，2011年張柏芝和謝霆鋒決定離婚，而謝霆鋒後來又回到舊愛王菲懷抱，兩人世紀復合交往至今。

據《香港01》報導，張柏芝先前參加《乘風破浪的姐姐》華麗回歸演藝圈，最近上《怦然心動20歲》第3季，節目中有兩位男嘉賓為了爭奪同一位女孩的芳心而競爭，談到男人的勝負慾，張柏芝直言對她而言是扣分的事，因為自己可能會反而醒過來發現他們要的只是贏，而不是她，「因為當一個人那麼在乎輸跟贏的話，我覺得跟著他一輩子會很苦，不會幸福的。」