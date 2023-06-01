每到下午茶時間總讓人想吃點甜食，但又怕攝取過多熱量，且擔心會讓血糖飆升，中醫師表示，人想吃甜食大多不是因為真的飢餓，而是嘴饞想要吃一點甜食，此時可嘗試按摩耳朵的5個穴道來降低食慾。

中醫師王大元在其臉書貼文表示，中醫認為，人吃甜食，導致甜蜜過量反而造成腸胃壅滿不通，甚至胃火旺盛。大部分的人並非真的飢餓，而是因嘴饞想要吃一點甜食。

他表示，此時可嘗試藉由按摩耳朵的穴道來降低食慾。以中醫經絡理論而言，耳朵是全身的縮影，身體的任何部位都能在耳朵上找到相應點，因此可以找出耳朵上的胃穴、內分泌、飢點、渴點等區域，以達到抑制飢餓感和促進代謝的作用。

「飢點」與「渴點」分別位在耳屏旁的下、上兩點(即在耳珠的小突起處斜面上，軟骨正中央)，按摩飢點和渴點能夠抑制食慾，民眾可在飯前按壓1~3分鐘，減少瞬間的暴飲暴食。

「內分泌點」位於耳垂U型的底部，能平衡激素分泌、減少飢餓、促進新陳代謝和減少水腫的產生。

「胃穴」位於耳輪腳的尾巴（在耳朵的正中央），能促進消化酶分泌和減少消化不良。

「便秘點」位於耳輪內側上方，可增加腸胃蠕動、排毒，改善便秘症狀。