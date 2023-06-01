民進黨現任副祕書長許嘉恬遭爆過去擔任婦女部主任時，漠視遭遇性騷擾事件的黨工，還對對方冷言冷語，導致受害者對民進黨感到失望而離開，消息曝光後引起各界怒火，連民進黨桃園市議員黃瓊慧都忍不住開砲，怒嗆「我們真的是熱血進步的政黨嗎？」

一位民進黨婦女部前黨工，5月31日在臉書爆料過去幫民進黨執行工作時，遭承攬廠商性騷擾，但向許嘉恬求助時，對方卻冷冷地反問「所以呢？妳希望我做什麼？」甚至質疑當下為何沒有做出對應的反應，讓該名前黨工選擇離開，並說「我是帶著熱忱進來民進黨，帶著傷和遺憾離開的」。

該篇文章在臉書上引起瘋傳，不少網友都對民進黨感到失望與憤怒，連綠營議員黃瓊慧都在臉書砲轟「我們真的是熱血進步的政黨嗎？」並要求民進黨的性別平等事務部好好進行協助，不要再讓受害者受到第二度、第三度傷害。

「職場性騷擾不分黨派，必須同聲譴責！」黃瓊慧要求，民進黨應好好妥善處理後續，並啟動性平調查，若查證屬實加害人應公開道歉，並協助當事人提告，「政治工作熱血的背後有多少人的辛酸血淚我們無法一一細數，可是當姑息、受到性騷擾的女孩必須上網求援，網路上延燒起來後才做危機處理，真的太慢了！」

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