美國國會將表決提高債務上限的法案，多名共和黨強硬派議員反對此案，加上美國就業市場數據意外強勁，市場擔憂聯準會6月恐再升息，衝擊美股主要指數收低。台股今(1)日早盤下跌逾80點，約來到16493.76點。

受費半大跌2.7%影響，台積電ADR周三挫低3.3%，收在98.59美元。台股現貨方面， 台積電早盤挫低8元至550元，聯電跌逾1.3%至51.1元，盤面電子股表現弱勢。觀光、儲能、航運等類股逆勢上漲。

台股昨日終場下跌43.78點，收在16578.96點，外資及陸資買超新台幣58.26億元。法人指出，外資加碼動能降溫，主流股漲多休息，台股上攻難度增加，不利多方再往上攻堅，指數可能轉為橫盤震盪。

道瓊工業指數5月31日下跌134.51點或0.41%，收32908.27點。標準普爾500指數下挫25.69點或0.61%，收4179.83點。那斯達克綜合指數下滑82.14點或0.63%，收12935.29點。費城半導體指數挫跌96.21點或2.71%，收3453.18點。