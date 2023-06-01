南韓昨（31）日指出，北韓糧食危機進一步惡化，境內餓死人數暴增3倍，暴力犯罪情事橫生，輕生人數也較去年激增40%，引發北韓最高領導人金正恩關切，定調是「叛國」行為，要求政府採取緊急措施。

北韓饑荒問題惡化。

韓聯社報導，南韓國家情報院院長金奎顯昨日向國情院彙報時，提到北韓糧食危機進一步惡化，他說北韓玉米價格較去（2022）年第一季上漲約60%，稻米價格上漲30%，飆漲幅度是金正恩2011年底掌權以來新高，國情院因此推測，餓死人數比往年高出3倍。

南韓國情院進一步指出，民生問題讓北韓民眾的不安情緒上升，暴力犯罪情事橫生，從去年的100多起暴增至300多起，民眾為了搶奪物資，甚至出現扔自製炸彈等大規模、有組織的犯罪行為。

金奎顯說，北韓的自殺人數也較去年增加40%，金正恩將此定調為「背叛社會主義的行為」，緊急下令制定預防措施。

另外金奎顯也更新北韓的新冠疫情，指出5月來平壤出現大量發燒患者，當局將市內部分區域劃設為「準安全地區」限制進出，疫情再起也讓北韓重新思考何時開放朝中邊界。

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