嘉義市一名7歲女童疑感染A型流感，從發病到死亡僅短短3天，據女童就讀學校表示，女童發燒請假未到校，原以為是普通感冒，沒想到3天後就接到女童過世消息，老師和同學都十分錯愕。衛生局說，經查女童去年10月曾接種流感疫苗。

嘉市衛生局指出，7歲女童住外縣市，在嘉義市某國小念小一，疫調發現女童家人、學校、安親班接觸者都沒有上呼吸道感染症狀，女童5月21日發病，22日通報染上流感，23日病況快速惡化死亡，調查也得知，女童去年10月曾施打流感疫苗。

女童就讀學校指出，女童周五放假前還很正常、活潑，周一未到校，老師聯絡家長，才知道女童發燒，當時有快篩確認不是新冠確診，周二老師再致電家長，女童母親只說狀況不太好，沒想到隔天一早傳訊息就說女童離開了，讓級任老師相當錯愕，難過又不捨，事後了解是流感轉重症，才會導致女童短短3天就當小天使。

校方表示，由於女童才念小一，在班上人緣也很好，對女童放個周末就再也無法到校，班上同學似懂非懂，事後除了進行悲傷輔導，也在晨會中不斷宣導，提醒師生做好個人衛生和防護工作，並協助家屬申請學產基金和平安保險。