宏全新任總經理，下次董事會推派後，另行公告。宏全四十多年來，由曹世忠、戴宏全領導公司團隊，致力於建立健全的公司治理體系，積極拓展國內外市場，擴張市場份額與競爭優勢，提供多元產品／服務與創新商業模式，以滿足客戶的需求，整體營運屢獲佳績。

宏全2022年合併營收為246.96億元，EPS 7.7元，為公司穩建發展奠定堅實的基礎。

宏全為能持續挑戰新目標與未來長遠發展計畫，在公司既有良好基礎下，推派宏全財務處副總裁，亦是董事長戴宏全的配偶鄭雅文。

宏全財務處襄理，即曹世忠女兒的曹馨文，參與董事會運作，將挹注新思惟與新觀念，獲致經驗傳承與磨練成長責任與機會，以發揮所長推動整體運作，符合世代接棒、梯隊養成確保公司持續穩定發展。

此外，宏全提高女性董事比率至三分之一，體現董事會多元化的積極作為，符合金管會3月28日公布「上市櫃公司永續發展行動方案」，上市櫃公司至2025年女性董事須達三分之一的要求。

鄭雅文取得台大經濟系學士及美國伊利諾大學香檳校區會計碩士，擁有台灣、美國、澳洲三地會計師資格，擔任公司財會主管長達26年。她具備卓越的財務管理能力、豐富的資金募集經驗、專業的經營分析與投資評估能力。

曹馨文畢業於加拿大多倫多大學經濟系，擔任宏全財務處襄理，年資達13年，熟稔財務帳款作業與具備專業財會能力。

前彰化縣長卓伯源擔任宏全獨立董事，卓伯源取得台灣大學法律系學士、國立海洋大學法律研究所碩士、彰化師範大學教育學名譽博士，具備法律專業、豐富的縣政治理經驗及地方人脈廣，可分享學術交流與地方產業合作經驗。

宏全希望以老幹新枝開展新局，承襲原有公司文化與價值觀，為公司客戶、股東、利害關係人維護權利與創造效益，履行董事會督導之責，並爭取股東、社會大眾認同，而總裁曹世忠及原董事長戴宏全，為公司傳承教導之師，將更多心力著重於擴展海外市場，並秉持企業永續的精神，引導公司實踐ESG永續經營行動。