永豐銀行表示，全新推出綠色存款－「過綠生活、去蕪存金」美元活存方案，於今年6月至8月的當月「增量資金」， 當月「增量資金」定義：以客戶歸戶後當月之美元活期性存款平均餘額相較於2023年5月（基期）之美元活期性存款平均餘額增加部位。例：客戶於2023年6月1日參加專案，並於當月份美元活期性存款平均餘額增加2,000美元，則該月新增之2,000美元可享牌告利率加2%優惠利率。

而達1000美元以上、最高5000美元，增量部分享牌告利率加碼2%優惠。以永豐銀行2023年5月31日美元活期存款牌告利率1.05%為例，「增量資金」部分加碼2%優惠，為3.05%。透過指定活動網頁、網路銀行或行動銀行皆可登錄、額滿為止；綠色存款將委由獨立第三方專業認證機構出具確信報告，以確保資金用於支應綠色建築、再生能源及能源科技發展或汙染防治產業等放款項目，以金融影響力落實永續發展。