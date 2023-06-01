國健署最新統計，台灣成人肥胖率已攀升到50.3％，等於2個人中就有一個過重，但日本人的肥胖率僅4%，兩者相差45個百分點，引發民眾討論，一名旅居日本的台灣人表示，日本人會瘦有3大原因，包括很常走路、3餐只吃7分飽及注重外表等，貼文讓網友認同說，「台灣人連距離50公尺的地方都要騎機車，不胖才怪。」

原PO前天（5月30日）於PTT八卦板指出，在日本真的很少身材肥胖的人，絕大多數原因是交通費真的很貴，就算買了定期票還是不便宜，這因素導致日本人寧願走路或騎腳踏車，也要省1至2站的車資。

原PO表示，日本的外食族比台灣少很多，且吃的份量比台灣人少，習慣只吃7至8分飽，以他認識的一個日本妹來說，幾乎3餐都靠飯糰果腹。但他說日本外食幾乎沒有蔬菜，拉麵也偏油，相比之下台灣的3菜1飯便當還比較均衡。

此外，日本人不分年紀都很注重外表、打扮，會盡量維持身材，原PO點出日本人和台灣人最大不同地方，很多台灣人年過40歲，就不會在意自己的體態了，這也就是台灣胖子比日本多的原因。

貼文吸引網友回應，「台灣人就連50公尺近的地方也要騎機車，不胖才怪」、「日本的外食便當真的不健康，台灣好多了」、「別說開車了! 台灣是到巷口都要騎機車」、「日本人真的走很多」、「攝取的熱量也很重要喔！比你瘋狂運動還有效」。