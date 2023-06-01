苗栗一名人夫阿勇（化名）發現擔任房地產仲介的妻子與男同事發生婚外情，2人不僅拍攝親密照片，更曾發生1次性行為，憤而向2人提告求償百萬；法庭審理時，2人大方坦承有交往，法官勘驗人妻與小王的財產所得明細表，發現小王近2年年收入約300到400萬元、人妻近2年年收入約100萬元，因此判2人須連帶賠償阿勇20萬元為適當。

據判決書指出，阿勇（化名）指控，妻子於婚姻關係存續中與小王發生性行為，並拍攝親密照片，2人行為已侵害他的配偶權，憤而向2人提告求償100萬元。

法庭審理時，2人坦承曾於去年4、5月至今年3、4月間交往，並於去年8、9月間拍攝親密照時發生1次性行為，至於精神慰撫金數額請法院審酌。

法官認為2人交往及為性行為等舉，顯足以破壞婚姻之圓滿、安全及幸福，而侵害阿勇配偶權，自屬情節重大，因此阿勇依侵權行為法律關係，請求精神撫慰金應屬有據，但阿勇雖質疑2人發生性行為次數非僅1次，但未能提出積極事證以實其說，因此法官難以採信。

法官審酌小王從事房地產仲介，月收入約10萬元，前年、去年所得約300至400萬元，名下有房地及汽車各1筆，而人妻同為房地產仲介，月收入約4至5萬元，前年、去年所得約100萬元，名下有汽車等，因此判2人須連帶賠償阿勇20萬元為適當。