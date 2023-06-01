日前有媒體民調顯示，2024總統選戰若為藍綠白三腳督，國民黨侯友宜的支持度最低。國民黨立委李德維認為，藍營擁有直轄市優勢，侯友宜在總統大選不太可能掉到第三，他強調，想要下架民進黨的選民會投給勝選機率高的人，所以侯得成為最能下架民進黨的人。

2024總統大選藍綠白人選底定後，各式民調紛紛出爐，《美麗島電子報》5月29日公布的民調顯示，支持度由高至低依序為民進黨賴清德35.8％、民眾黨柯文哲25.9％、侯友宜18.3％；而《ETtoday民調雲》同天公布的支持度則為賴36.4%、侯27.7%、柯23.1%，還有10％尚未表態。

對此，李德維告訴《中評社》，《美麗島電子報》民調先參考就好，侯友宜落到第三，也許是因為機構效應，他強調國民黨手握四個直轄市，侯要在總統大選中掉到第三「很不容易」。

李維德認為，想要下架民進黨的人，最後看得是侯友宜、柯文哲誰贏的機率高，所以最重要的，是侯必須要成為最能夠下架民進黨的人。李維德很有信心地說，對侯友宜一點都不擔心，因為國民黨的基層組織沒有人會小看，只是需要給侯一些時間，讓他走入每個縣市與大家互動。