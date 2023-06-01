●聯準會（Fed）公布轄區經濟調查報告「褐皮書」，稱最近幾周（截至5月22日）美國經濟活動似乎陷入停滯，就業增長和通膨都在放緩，而近期的商業前景似乎比先前預期略為惡化，報告指出：「對未來增長的預期略為惡化，但受訪者仍普遍看好經濟活動將進一步擴張」。

●根據美國勞工部公布的職缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告，美國4月職缺數由3月的975萬個大幅增加至1010.3萬個，遠超出市場預期的下跌至940萬個，並創下3個月新高。

●根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加520.2萬桶，汽油庫存增加189.1萬桶，餾分油庫存增加184.9萬桶，美國原油期貨交割地庫欣上周庫存增加177.7萬桶。

●聯準會理事兼副主席提名人傑佛森（Philip Jefferson）表示，兩周後跳過一次升息，可以讓決策官員在做出決定之前有時間檢視更多數據，但他也強調暫停升息不代表利率已經到頂。

●費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，目前他傾向於支持「在升息方面跳過一次」，但視周五發布的非農就業報告等最新經濟數據而定，不排除在最後一刻改變立場。哈克今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策的投票權。

●聯準會數位決策官員表態支持6月暫停升息，周三美元在刷新兩個月高點後拉回，尾盤仍漲0.26%，報104.3，盤初一度站上104.63，創下3月16日來新高。歐元區通膨低於預期，歐元走軟，尾盤跌0.58%，報1.06735美元，盤中一度貶至1.066美元，創下3月20日來新低。日本當局對近來日圓急貶提出警告，稱必要時可能採取行動，日圓持續反彈，尾盤漲0.34%，報139.33兌一美元。

●中國5月製造業數據意外疲弱、美元上漲和債限法案將限制政府開支均不利於油價走勢，周三紐約期油收跌1.37美元或1.97%，報每桶68.09美元，盤中最低跌至67.03美元、創下4周新低；5月收跌8%。倫敦布蘭特期油收跌0.88美元或1.2%，報每桶72.66美元，5月大跌11%。

●美元漲幅收斂，周三紐約6月期金上漲0.3%，報每盎司1963.9美元；5月收跌1.71%。