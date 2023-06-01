一名網友分享長輩民國82年的薪資條，當時夫妻在同一家本土鞋業公司，被派到大陸工作，丈夫月薪7萬、妻子4.5萬，現在已經有好幾棟房子了；許多網友看了驚呼「那時候這個薪資，買房子超輕鬆」，也有不少人感嘆，「30年後薪資退步，但物價、房價上漲，唉！」

網友在臉書《爆廢公社二館》社團貼出長輩30年前的薪資條，當時夫妻倆在同一家本土鞋業公司上班，左邊為丈夫薪資單，基本薪資26000元、職位加給14000元、大陸津貼30000元，扣除勞保及手續費，實領69755元；妻子的基本薪資16600元、職位加給8000、大陸津貼20000，扣除勞保實領44790元。

許多網友驚呼「哇！雙薪11萬在80年代買房很容易」、「夭壽喔，房子都買幾棟了」、「那個年代一個家庭月入11萬多，很棒了」、「現在有的雙薪家庭一個月還賺不到這個數字」，原PO則透露，長輩確實有好幾棟房子了。

也有許多網友感嘆，「那時候有這樣的薪資，日子都算好過了，對比30年後的現在，差不多的薪資，物價翻2倍，房價翻更多，我都覺得我生錯時代了」、「30年了，薪資成長幅度真的好慘」、「以前的底薪就26000，30年後一堆人領這樣的薪水，但物價翻好幾倍。」