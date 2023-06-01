台中5億賴姓男高中生與夏男登記結婚2小時後墜樓身亡，案情懸疑疑點重重，兩人二度進出案發大樓，約在房內待了整整1小時候，賴男突然墜樓，這時夏男又獨自換衣走下樓裝做一副沒事模樣。兩人在房內的1小時間，到底發生何事也引發檢警好奇。根據夏男供稱，他們兩人一起看《鬼滅之刃》，但一度傳出當地業者當天並未播放此片，經調查後發現，應是用機上盒選片觀看，但這項說詞還有待檢警釐清。

據了解，夏嫌出庭時曾向檢察官供稱，賴男曾向他訴苦，稱賴阿公死亡時，脖子上有不明的勒痕，賴看到內心很害怕，擔心賴家會對他不利。案發當天，夏臨時去找賴男，賴騙過媽媽後就跟夏男一起出門，夏男這時才對賴男說：「既然你家沒溫暖，在家沒有安全感，不然我們去結婚。」

賴男的生父在生前贈與30筆房產給他，由代書夏父經手，據估市價5億以上，生父在今年4月下旬身亡，代書助理夏男5月4日到賴家，以「教導處理房產」為由，上午7時帶賴出門，兩人9時到戶政所登記結婚，10時抵夏家位於北屯區旱溪西路1棟大樓10樓房子、賴約在11時就離奇墜樓身亡。

由於夏家人並未住在案發大樓，也少有走動。傳夏男指稱，案發時兩人在屋內喝啤酒，他單獨去洗澡，並不知賴因何故墜樓。賴是自己墜樓輕生？或是「被墜樓」？兩人在屋內短短近1小時發生何事，外人無從得知，但是兩人進出大樓情形就疑點重重。

此外，兩人到戶政所登記結婚，除同婚外，並未像一般新人穿著正式，僅穿家常輕便，與案發大樓電梯監視器所拍到的兩人身影相符。夏穿藍色短袖上衣、長褲、休閒鞋；賴戴眼鏡、穿短袖上衣、短褲及拖鞋，兩人無太多互動。

據了解，兩人案發當天多次進出夏家房子，電梯監視影像拍到兩人上午8時45分，先同搭電梯抵樓夏家10樓，隨後，兩人自10樓走樓梯到1樓；後又曾同搭電梯上樓一次，奇怪的是在賴墜樓後，夏未出現電梯監視影像中，竟即現身一樓，穿著的服裝也更換紅白藍條紋短袖上衣，不但神色平靜，在警方詢訪時，他第一時間並未透露是「配偶」身分。

5億高中生命案撲朔迷離，案發當天，賴、夏兩人行蹤詭異，傳出兩人隨機在超商與戶政所前找到證人簽名，在9時50分順利登記結婚；後再傳出，兩人先前到案家大樓找清潔阿姨以3000元代價簽字當結婚證人被拒，與電梯所拍攝到兩人行蹤相符，釐清兩人行蹤拼圖。

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