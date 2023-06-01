46歲藝人陳建州（黑人）昨（5月31日）透露親妹肺功能不佳因此住院24天，出院後仍須等肺臟移植，為了避免妹妹太喘，陳建州親自背她上樓，畫面超催淚。陳建州的愛妻范瑋琪（范范）心疼小姑的病況，在IG替對方禱告。

陳建州昨在IG上傳妹妹出院及背她上樓的短片，寫道：「妹妹住院24天終於可以出院了，因為她的肺功能盡量不能太喘，所以只能背著她上樓，已經不記得上一次背著她是什麼時候了。」陳建州感謝台大醫院醫療團隊的細心照顧，以及幫助妹妹的朋友們，不過他也沉重地表示：「妹妹接下來就是要等待器官移植才有機會，一切就交給上帝來安排了。」

范瑋琪昨透過IG限時動態轉發陳建州的短片，禱告：「祈求上帝能讓Vicky（陳建州妹）等到能移植的肺，祈禱奇蹟出現。」接著，范瑋琪在IG上傳一段Vicky住院期間和孩子們玩耍的影片，感性地寫下：「妹，每日每夜為妳禱告，希望能等到適合移植的肺，也感謝妳那麼勇敢堅強的努力讓自己能繼續陪伴著兩個寶貝……」。

同為雙胞胎兒母親的范瑋琪，透露Vicky兩年多前亦生下龍鳳雙胞胎，她不禁感慨生命實在太奇妙，兩人成為交流育兒經驗的夥伴，但Vicky健康亮紅燈，正在苦等肺臟移植，看在范瑋琪眼裡盡是心疼，忍不住寫道：「妳虔誠愛神，又善良懂事，真的很心疼妳，嫂繼續禱告，盼奇蹟降臨。」