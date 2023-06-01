花蓮昨晚一起死亡車禍事故，63歲陳姓男子酒駕騎機車行經台9線鳳林路段準備左轉時，疑未禮讓後方直行小客貨車遭撞，人當場從機車飛起且重摔車輛擋風玻璃上重傷不治。經查，陳男曾因酒駕被註銷駕照，事故當天酒測值高達0.5mg／L，51歲袁姓貨車駕駛也是無照駕駛，酒測值為0。

63歲陳姓男子昨酒駕騎機車行經台9線鳳林路段準備左轉時，疑未禮讓後方直行小客貨車遭撞，人當場從機車飛起且重摔車輛擋風玻璃上重傷不治。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

警方調查，陳男昨晚8時40分許，騎乘普重機車沿台9線北往南直行，行經220.5公里左轉進入平等路口時，遭後方小客貨車側撞後便失去呼吸心跳，經送鳳林榮民分院急救，仍在晚間9時42宣告不治；貨車駕駛沒有受傷。

由於事故路口沒有監視器，經警方調閱後方車輛行車紀錄器畫面顯示，陳男機車當時突然從外車道往內切，準備左轉時，與後方車速頗快且閃避不及的小客貨車碰撞，人當場從機車上飛起，再重摔至小客貨車的擋風玻璃上，最後滾落地上重傷；小客貨車的擋風玻璃則呈現蜘蛛網撞，顯見當時撞擊力道極大。

經查，陳男曾因酒駕超標被吊扣駕照，之後被監理單位逕行註銷駕照，沒想到事發當天，其酒測值仍高達0.50mg／L，小客貨車袁姓駕駛也是無照駕駛，酒測值0。

警方初步研判肇因為陳男轉彎未依規讓直行車先行，袁男也沒有注意車前動態，至於詳細肇責仍待警方釐清。

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