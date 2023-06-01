砂石車翻落20米深邊坡四輪朝天 車頭擠壓變形司機當場慘死

南投縣61歲陳姓男子昨駕駛21噸砂石車載運土方，上午9時許行經國姓鄉九份二山震爆點附近產業道路，疑駕駛不慎滑落邊坡，造成砂石車四輪天，南投縣消防局獲報派遣國姓、雙冬、國姓、埔里消防分隊人員馳援，發現車頭因擠壓變形，導致司機當場慘死，動用3部怪手、費時8小時才將罹難司機救出。

搜救人員調派3部怪手先開闢救援通道展開救援行動。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

據了解，砂石車司機陳姓男子是埔里人，九份二山一處露營區正在進行興建工程，陳男執行業務幫忙載運土方，疑似對山區產業道路的路況不熟，行經震爆點附近滑落20公尺深的邊坡翻覆，導致四輪朝天。

翻落砂石車車頭因擠壓變形，司機慘遭夾死，由於產業道路腹地狹小，救援難度高。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南港村長洪永鎮指出，昨上午9時許接獲村民通報，得知砂石車在九份二山震爆點附近產業道路滑落20公尺深邊坡翻覆報案；國姓鄉長邱美玲獲悉也到場關心，提供搜救人員必要的協助。

南投縣消防局獲報，立即派國姓、雙冬、國姓、埔里的消防分隊人員分別駕駛器材車及救護車馳援，發現砂石車車頭因擠壓變形，司機陳男慘遭夾死。由於產業道路腹地狹小，無法出動吊車，救援難度高。

3部怪手分別固定砂石車車頭、車身，另一部翻動車頭，幫助消防員以破壞器材破壞車頭，才順利救出罹難的司機。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

搜救人員說，鄉長邱美玲幫忙下，調派3部怪手先開闢救援通道，一部怪手拉住砂石車，一部固定車身，另一部翻動車頭，再以破壞器材破壞車頭，前後費時8小時才救出已罹難的司機。今由檢警進一步相驗，釐清事故原因。