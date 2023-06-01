台灣虎航今(1)日上午舉行股東常會，台灣虎航董事長陳漢銘表示，隨著臺灣證券交易所通過台灣虎航初次股票創新板上市案，預計於今年第三季正式掛牌，台灣虎航將持續以熱情、溫暖、真誠的企業精神，以飛安第一為營運基石，持續推動創新，藉由經營管理、環境永續及社會責任三大構面，向永續經營目標邁進。

由於去年前三季仍受疫情影響，但自10月13日國境開放鬆綁後，台灣虎航全力衝刺並且階段性恢復航班，客運量及營收有了明顯且直接的成長，台灣虎航111年度個體營業收入為新台幣13億1483萬元，較110年增加10億7060萬元，稅後虧損28億4979萬元；112年第一季稅後盈餘4.29億元，每股盈餘1.07元，毛利率30％。

陳漢銘指出，對於疫後的旅遊市場復甦，台灣虎航將秉持著低成本航空之營運原則，對內嚴格控管作業成本並努力提高收益，來維持健全的財務體質；對外持續布局旅遊市場，精進產品內容與附加服務價值，提供旅客更綿密的旅遊航網。此外，也看好後續新開的航點，包括上(5)月開航桃園-普吉島航線、本(6)月30日將開航高雄-金浦，台灣虎航也將持續優化航網並強化旅運服務。

國際航空運輸協會(International Air Transport Association IATA)首席經濟分析師歐文湯姆森(Marie Owens-Thomsen)表示，儘管通膨高檔且利率不斷上升，但亞洲地區的客運量持續回升。與此同時，台灣虎航仍持續汰舊換新機隊，引進空中巴士A320neo客機，全面盤點疫情前航網布局並評估市場新航點需求，進而優化航網及航班，以滿足市場及旅客需求。

陳漢銘表示，受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，疫情後的航空產業生態預計將會大洗牌，台灣虎航以A320單一機隊營運，仍將以機隊運能之最大效益為前提進行規劃。